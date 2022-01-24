СМИ: Лондон опасается сокращения поставок российского газа

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В Великобритании опасаются, что возможные санкции со стороны Запада в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, могут привести к тому, что поставки российского газа в Европу будут сокращены. Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на источники.

— В британском кабмине ожидают, что в случае введения санкционных мер Россия сможет использовать свои природные ресурсы как «оружие» и ограничит поставки, — пишет газета.

Также источники отметили, что члены правительства уже приняли участие в совещании, на котором провели оценку, как сокращение поставок голубого топлива скажется на Лондоне. Они считают, что риска нехватки газа не существует, но конфликт может привести к росту цен на газ.

— Около половины газа, попадающего на британский рынок, добывается на шельфе Северного моря, примерно треть экспортируется из Норвегии. Остальное — поставки сжиженного природного газа (СПГ), — подчеркнуло издание.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

Вывод американской разведки был сделан после дипломатических встреч между Россией и Западом по поводу «сосредоточения» военнослужащих вдоль границы с Украиной.