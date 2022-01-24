Южную рокаду и Юго-Восточную хорду соединит эстакада длиной 160 метров

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Бехтерева, 51к2 Карта всех событий

Проект путепровода, который соединит Южную рокаду и Юго-Восточную хорду, согласовали в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая протяженность соединительной эстакады составит 160 метров.

Объект расположится в районе улицы Бехтерева, дома 51 на юге Москвы.

По словам заммэра, путепровод расположится на участке ЮВХ, который проходит от Кантемировской улицы до путей Павелецкого направления МЖД.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сооружение из балок будет иметь закругленную форму. Вдоль эстакады специалисты установят осветительные конструкции.

Архитектор подытожил, что благодаря эстакаде магистрали соединит удобный съезд. Объект сделает движение пассажиров более комфортным, рассказали на официальном портале мэра Москвы.

14 января стало известно, что первый участок Южной рокады в Москве завершен на 40 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса. На участке от улицы Каспийская до 1-го Котляковского переулка возводят крупную транспортную развязку, которая соединит Южную рокаду с Юго-Восточной хордой (ЮВХ), а также переустраивают кабельные высоковольтные линии.