В 2022 году в России уничтожат 25 опасных объектов

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За 2022 год в России уничтожат 15 свалок и 10 наиболее опасных объектов. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в Минприроды РФ.

При этом в стране выявлено около двух тысяч объектов с признаками накопленного вреда окружающей среде (НВОС). Больше всего таких объектов в Ставропольском крае, где их обнаружено 262.

— В рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в 2021 году выполнялись работы по ликвидации 22 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и 31 несанкционированной свалки в границах городов в 30 субъектах, — передает сообщение издание «Известия».

Отмечается, что ликвидированы 12 свалок и восемь наиболее опасных объектов. Среди них крупнейшая свалка в Челябинске и три полигона в Московской области — «Слизнево», «Вальцово» и «Царево».

В 2022 году ликвидируют 19 опасных объектов с признаками накопленного вреда здоровью и 45 несанкционированных свалок. Также по итогам отбора к ним добавятся еще 28 свалок и семь наиболее опасных объектов.

Кроме того, до конца текущего года должны ликвидировать 15 свалок и 10 наиболее опасных объектов.

До этого сообщалось, что завалы грунта со строительными отходами убрали с территории за Ленинградским вокзалом в Москве. Нарушения устранили в полном объеме. С данной целью в отношении подрядной организации были возбуждены дела об административных правонарушениях, а главе организации внесено представление.