С помощью Apple Pay на портале mos.ru стало возможно оплатить городские услуги

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Пользователи сервиса «Мои платежи» теперь могут оплачивать счета через Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в браузере Safari.

Новый способ дает возможность избежать ввода данных карты и ожидания СМС с проверочным кодом при оплате услуг.

— Мы ожидаем, что с Apple Pay возрастет скорость оплаты и, как следствие, удобство использования сервиса «Мои платежи». В планах — внедрить и другие востребованные системы электронных платежей, в частности Google Pay, — рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий столицы Дмитрий Иванов.

В общей сложности на портале mos.ru представлено уже свыше 380 онлайн-услуг, которыми пользуются более 14,4 миллиона москвичей.

Недавно стало известно, что за 2021 год москвичи воспользовались сервисом «Мои платежи» более 14,7 миллиона раз. Количество платежей по сравнению с 2020 годом увеличилось на 25 процентов. Жители города заплатили около восьми миллионов раз на mos.ru и 6,7 миллиона — через мобильные приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».