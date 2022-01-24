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Власти Китая за месяц справились с вспышкой COVID-19 в городе с населением 13 миллионов человек

Михаил Алимов

В мире
Власти Китая за месяц справились с вспышкой COVID-19 в городе с населением 13 миллионов человек
Фото: Unsplash

В китайской провинции Шэньси и ее административном центре Сиане с населением 13 миллионов человек произошла вспышка коронавируса. С ней удалось справиться за месяц — теперь провинция стала территорией с низким риском заражения. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Всего в больницах провинции остались 275 заразившихся COVID-19. При этом всего людей с этим диагнозом около двух тысяч, включая болеющих бессимптомно.

Власти региона объявили полное его закрытие и изоляцию от остальных провинций Китая. Благодаря этому за месяц вспышка была ликвидирована. Еще в декабре ежедневно более 150 человек заразились вирусом, что много для данной территории.

Такая практика борьбы с заболеваниями существует в Китае уже давно, передает ТАСС.

С понедельника, 24 января, в ряде российских регионов вступили в силу ограничения, связанные с распространением штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Ограничения касаются перевода не менее тридцати процентов сотрудников на удаленную работу, а также отмены массовых мероприятий.

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