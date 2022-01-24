Специалисты Мосгаза проверили порядка 20 тысяч сварных соединений за минувший год

Фото: Пресс-служба Мосгаза

Специалисты технического надзора Мосгаза проверили почти 20 тысяч сварных соединений в столице за минувший год. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 24 января.

Уточняется, что проверочные мероприятия провели с помощью методов неразрушающего контроля: рентгеновского и ультразвукового.

— Управление технического надзора Мосгаза выполняет важнейшую задачу в системе газораспределения Москвы, обеспечивая надежность вводимых в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов газового хозяйства. В 2021 году специалисты технадзора проверили рентгеновским методом 14 921 сварное соединение и ультразвуковым методом — 4094 соединения, — отметил гендиректор предприятия Гасан Гасангаджиев.

По его словам, за 2021 год сотрудники Мосгаза приняли в эксплуатацию 240 869 погонных метров газопроводов низкого, среднего и высокого давления. При этом за указанный период учреждение выдало 268 актов о готовности сетей газопотребления и соответствующего оборудования.

— Ежегодно Управление технадзора АО «Мосгаз» ведет контроль за качеством выполнения строительно-монтажных работ при реконструкции, строительстве, а также капитальном ремонте газовых коммуникаций. На предприятии активно внедряются автоматизированные и роботизированные системы контроля качества сварных соединений газопроводов, что позволяет увеличить производительность труда и значительно сократить сроки строительных работ, — заключили в пресс-службе.

Ранее стал известен график планового технического обслуживания газовых приборов на текущий год.