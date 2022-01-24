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Семейный психолог дал советы, как пережить постковидный синдром

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Семейный психолог дал советы, как пережить постковидный синдром
Фото: Pexels

Многие переболевшие коронавирусом пациенты отмечают у себя полный упадок сил, нарушение настроения и снижение работоспособности. Как справиться с постковидным синдромом рассказал психотерапевт, семейный психолог Евгений Кульгавчук.

Он отметил, что переболевшие коронавирусом часто жалуются на хроническую усталость, быструю утомляемость, раздражительность, сложности с концентрацией внимания, забывчивость, снижение фона настроения. У многих возникают частые головные боли.

По словам психолога, в период реабилитации важно соблюдать сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов. Также важен полноценный сон и соблюдение режима дня, даже если человек после болезни работает удаленно. Физические нагрузки должны вводиться постепенно.

Кроме того, стоит отказаться от вредных привычек и нормализовать вес.

При появлении серьезных проблем со здоровьем стоит обратиться за консультациями к специалистам.

— Поскольку COVID-19 — полиорганное заболевание, реабилитация может проходить у нескольких специалистов. Это и врачи общей практики, и врачи ЛФК, полезна будет консультация кардиолога, диетолога, эндокринолога, гематолога. И, конечно, если есть сложности в психической сфере, это врачи психиатры, психотерапевты, — пояснил эксперт в комментарии ФАН.

До этого специалист объяснил появление на теле гематом из-за коронавирусной инфекции.

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