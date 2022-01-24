В Подмосковье планируют превысить допандемийные показатели по турпотоку к 2024 году

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В 2024 году в Подмосковье планируют привлечь больше туристов, чем до пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр правительства Московской области по туризму Алексей Шимко.

В 2019 году — до начала пандемии коронавируса — число туристов в Московской области составило 22,1 миллиона человек. В 2020 с приходом коронавируса их количество сократилось до 11,48 миллиона. В 2021 туристский поток в регионе составил 15,3 миллиона человек. В планах на 2024 год привлечь в регион 22,82 миллиона человек.

— Планы повышения турпотока это, конечно, событийный туризм. И мы сейчас завершаем проект «Зима в Подмосковье». Потом начнется «Лето в Подмосковье», — отметил Шимко.

Он добавил, что Московская область лидирует по стране по размещению глэмпингов и кемпингов. В настоящее время идет работа по упрощению их размещений на территории региона. Также на территории области проходят различные событийные фестивали, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее комитет по туризму перечислил малоизвестные достопримечательности Подмосковья.