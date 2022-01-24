Столичный штаб акции #МыВместе открыл набор волонтеров для работы в кол-центре

Специалист горячей линии Комплекса социального развития Юлия Лапшина на рабочем месте. Практически на протяжении всей пандемии она трудится в кол-центре, отвечая на вопросы жителей столицы о коронавирусе и принимая заявки на оказание помощи тем, кто находился на самоизоляции / Фото: Пресс-служба Соцкомплекса

Столичный штаб акции #МыВместе увеличит количество добровольцев, которые помогают обрабатывать звонки москвичей, вынужденных оставаться дома из-за распространения коронавирусной инфекции.

Предполагается, что общаться с гражданами будут около 500 волонтеров.

Помощники кол-центра будут собирать первичную информацию и проводить консультации. Волонтеры будут рассказывать москвичам о графике работы медучреждений, помогать в оформлении листка нетрудоспособности и отвечать на вопросы о вакцинации от COVID-19.

В настоящее время к акции могут присоединиться волонтеры, которые будут отвечать на не связанные с медициной вопросы горожан.

Проекту требуются волонтеры в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют QR-код и грамотную устную речь, рассказали на сайте мэра столицы.

Действие домашнего режима для пенсионеров продлили в Москве до 1 апреля 2022 года на фоне массового распространения агрессивной мутации коронавируса «омикрон». Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин 18 января.