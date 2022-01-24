Станция «Калужская» стала свободнее на 12 процентов благодаря новому участку БКЛ
Благодаря новому участку Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на станции «Калужская», которая является пересадочной со станции «Воронцовская», стало свободнее на 12 процентов, а на станции «Новые Черемушки» — на девять процентов. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
Теперь путь жителей районов Обручевский, Черемушки и Коньково, который проходит через станцию «Воронцовская», стал комфортнее. В настоящее время новой станцией в будние дни пользуется около 24 тысяч москвичей.
— Новый участок БКЛ открылся полтора месяца назад, но уже сейчас мы наблюдаем эффекты от перераспределения пассажиропотоков по линиям. БКЛ позволяет с большим комфортом и с меньшими затратами времени совершать ежедневные поездки, — подытожил руководитель дептранса.
Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии разместят 31 станцию. Первый участок нового метрокольца открылся в 2018 году. А в начале декабря прошлого года состоялся запуск 20-километрового участка ветки, включающего сразу десять станций.