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Станция «Калужская» стала свободнее на 12 процентов благодаря новому участку БКЛ

Полина Долганова

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Станция «Калужская» стала свободнее на 12 процентов благодаря новому участку БКЛ
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Благодаря новому участку Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на станции «Калужская», которая является пересадочной со станции «Воронцовская», стало свободнее на 12 процентов, а на станции «Новые Черемушки» — на девять процентов. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Теперь путь жителей районов Обручевский, Черемушки и Коньково, который проходит через станцию «Воронцовская», стал комфортнее. В настоящее время новой станцией в будние дни пользуется около 24 тысяч москвичей.

— Новый участок БКЛ открылся полтора месяца назад, но уже сейчас мы наблюдаем эффекты от перераспределения пассажиропотоков по линиям. БКЛ позволяет с большим комфортом и с меньшими затратами времени совершать ежедневные поездки, — подытожил руководитель дептранса.

Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии разместят 31 станцию. Первый участок нового метрокольца открылся в 2018 году. А в начале декабря прошлого года состоялся запуск 20-километрового участка ветки, включающего сразу десять станций.

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