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Онищенко посоветовал изменить режим питания, чтобы защитить организм от «омикрона»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Онищенко посоветовал изменить режим питания, чтобы защитить организм от «омикрона»
Фото: pixabay.com

Не стоит надеяться на то, что какой-либо конкретный продукт поможет защитить организм от «омикрона», стоит полностью скорректировать режим питания. Таким мнением поделился ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

По словам врача, рацион питания человека все же играет важную роль в укреплении иммунной системы и защиты от различных инфекционных заболеваний.

Однако речь не идет о каком-то определенном продукте. Как и во многих случаях, ключевое значение имеет комплексный подход.

— Все в совокупности они влияют. Нормальный, сбалансированный режим питания — и все будет хорошо, — пояснил он в комментарии ФАН.

Он также отметил важность своевременной вакцинации и ревакцинации для защиты от вируса.

До этого отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что боль в горле может указывать на заражение «омикрон»-штаммом коронавируса.

Лор подчеркнул, что не стоит использовать спиртовые ингаляции. Зайцев напомнил, что весь алкоголь с концентрацией от 40 до 80 процентов только навредит организму.

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