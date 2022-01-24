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Отоларинголог оценил применение ингаляций при лечении «омикрона»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Отоларинголог оценил применение ингаляций при лечении «омикрона»
Фото: Pixabay

Отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что боль в горле может указывать на заражение «омикрон»-штаммом коронавируса.

Медик отметил, что раньше вирус уходил в легкие, коронавирусная инфекция развивалась по нескольку дней. Новый штамм отличается «молниеносным течением».

— «Омикрон» застревает на уровне носоглотки или на уровне задней стенки глотки, а люди думают, что это фарингит, обострение тонзиллита или ангина. В этом фатальная ошибка пациентов, — отметил Зайцев в комментарии ФАН.

Лор-врач подчеркнул, что не стоит использовать спиртовые ингаляции. Зайцев напомнил, что весь алкоголь с концентрацией от 40 до 80 процентов только навредит организму.

Любые полоскания, орошение и ингаляции ― это поверхностное воздействие, которое не принесет желаемого эффекта. Врач рекомендует использовать для профилактики проверенные средства — перекись водорода, хлоргексидин, мирамистин, фурацилин или масляный раствор хлорофиллипта.

Ранее стало известно, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» имеет определенные симптомы у привитых пациентов. Проявления болезни перечислил британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор.

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