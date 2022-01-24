Активные граждане оценили проект ремонта Волоколамского шоссе

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

Голосование за реконструкцию Волоколамского шоссе завершилось на портале «Активный гражданин». Горожане оценили предложения по ремонту магистрали и прилегающих к ней территорий: парков «Берег реки Сходни», «Долина реки Химки» и других. Всего в голосовании приняли участие более 171 тысячи жителей столицы.

После завершения благоустройства транспортные объекты станут более удобными для пассажиров. Здесь предусмотрено строительство пересадок, новых остановок и пешеходных переходов. Также планируется оснастить объекты понятной навигацией.

75 процентов опрошенных отдали свой голос за модернизацию указанных территорий. Еще 13 процентов доверили этот вопрос специалистам, а 11 процентов — предложили оставить все без изменений, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что специалисты планируют комплексно благоустроить вылетную магистраль на Волоколамском шоссе в Москве. Глава города сообщил, что в 2021 году строители завершили основную часть работ по реконструкции Волоколамского шоссе.