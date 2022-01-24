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Технолог рассказала, как отличить некачественную колбасу

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Технолог рассказала, как отличить некачественную колбасу
Фото: depositphotos

Отличить некачественные мясные продукты можно очень легко. Для этого достаточно внимательно посмотреть на срез продукта. Об этом сообщила эксперт-технолог, доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

Специалист отметила, что иногда на мясном полуфабрикате между мышечными волокнами можно увидеть рыхлое вещество. Оно может возникнуть и на поверхности раздела жировой и мышечной ткани. Такой продукт явно является не самым качественным.

— Это значит, что накачали каррагинаном или фосфатами, — отметила Мясникова в комментарии «Царьграду».

Кроме того, несложно определить некачественную буженину. По словам эксперта, у качественного продукта мясные волокна должны легко разделяться.

Также мясной продукт плохого качества выдадут пузырьки воздуха на срезе.

Ранее специалист Руспродсоюза объяснил, как выбрать качественную колбасу. Если ориентироваться на внешний вид, то, например, докторская колбаса должна обладать однородной упругой консистенцией, срез должен быть ровным, гладким, без хрящей и жилок. Цвет колбасы должен быть от светло-розового до розового.

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