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Принц Гарри возобновил общение с королевской семьей

Василий Плиткин

Общество
Принц Гарри возобновил общение с королевской семьей
Фото: twitter/KensingtonRoyal

Принц Гарри вновь общается с отцом принцем Чарльзом, пытаясь восстановить отношения с семьей. При дворе ожидают, что он вернется в Великобританию этим летом.

— В отношениях между Гарри и Чарльзом наметилась определенная оттепель. Они находятся в гораздо лучших отношениях и общаются в дружеских чатах и видеозвонках, — говорит газета The Sun.

Принц Гарри не хочет затягивать конфликт, поэтому связался с отцом сам.

— Есть ощущение, что он все больше возвращается в лоно церкви и хочет быть ближе к своей семье, — поделился источник.

Возвращение принца из Калифорнии ожидают перед 70-летним юбилеем пребывания на престоле королевы Елизаветы II, который состоится в июне. Вероятнее всего, принц приедет один, без жены Меган Маркл и детей — двухлетнего Арчи и семимесячной Лилибет, хотя в начале года принц Чарльз приглашал и их.

Сам принц Гарри, проживающий на данный момент в США, ощущает угрозу собственной безопасности и пользуется услугами местного ЧОПа. Однако его сотрудники не имеют права действовать на территории Великобритании, поэтому принц решил вернуть себе право на полицейскую охрану через суд.

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