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Охотовед рассказал, как вести себя при встрече с лосем

Ирина Игнатенко

Общество
Охотовед рассказал, как вести себя при встрече с лосем
Фото: Pixabay

Охотовед Валерий Кузенков рассказал, как правильно себя вести в случае встречи с лосем.

Он отметил, что животное никогда не нападет на человека без причины.

Если вы увидели лося на обочине из окна автомобиля, то не стоит останавливаться, кричать или сигналить.

— Если же лось уже выходит на дорогу, притормозите, остановитесь и посигнальте — зверь уйдет. Перейдет дорогу или вернется на обочину, — отметил эксперт в комментарии изданию «Невские новости».

При встрече с лосем в лесу достаточно крикнуть — животное убежит. Опасность для человека он может представлять только в период гона, в сентябре.

Кузенков добавил, что встретить лосей можно по всей Ленинградской области, их излюбленное место обитания — заросшие поля.

Ранее охотовед предупредил об опасности волков под Петербургом. По его словам, не стоит бросаться на животных с криками, чтобы напугать. Если идет стая волков, можно использовать светошумовые средства. В случае прихода волков охотовед советует жителям Ленобласти звонить в полицию, так как охотники не имеют права стрелять в черте города.

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