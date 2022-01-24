РПЦ переведет в онлайн все массовые мероприятия в столичных храмах

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Все массовые мероприятия в московских приходах и монастырях рекомендовано перевести в онлайн-режим на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал председатель информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александр Волков.

По его словам, в храмах столицы также усилили контроль за соблюдением санитарных мер.

— Массовые мероприятия в храмах — в первую очередь занятия в воскресных школах в тех храмах, где большое количество учащихся и не вполне приспособленные для этого помещения, — тоже было рекомендовано ограничить или перевести в онлайн-формат, — цитирует Волкова ТАСС.

7 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что вера в религию является более логичной и разумной, нежели вера в эволюцию, в которой нет божественной воли. По его словам, многие люди почему-то отрицают тот факт, что человечество произошло по воле великой силы, однако эта вера, по мнению патриарха Кирилла, является гораздо более логичной. Глава РПЦ заключил, что вера является даром, который распространяется на всех людей.