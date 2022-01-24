Работы по организации энергоснабжения технологической долины МГУ стартовали в Москве

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В Москве начались работы по обеспечению энергоснабжением строящейся в настоящее время технологической долины Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, в рамках работ специалисты построят восемь распределительных трансформаторных подстанций и проложат дополнительные кабельные линии, протяженность которых составит свыше 113 километров.

Общая мощность присоединяемого энергоснабжения составит 149 мегаватт.

Заммэра добавил, что к настоящему моменту строители уже начали выполнять закрытые переходы для будущей прокладки кабелей от центров «Котловка» и «Золотаревская» по направлению к распределительным подстанциям. Работы ведутся с использованием метода горизонтально-направленного бурения, позволяющего сохранить ландшафт местности.

Бирюков добавил, что в случае нарушений на одной из линий, напряжение автоматически будет подаваться по резервному кабелю.

— Технологическое присоединение объектов главного вуза страны будет выполнено с применением оборудования 20 киловатт, — подытожил заместитель мэра.

В сентябре прошлого года было принято решение о проведении работ по обеспечению здания МГТУ имени Баумана электроэнергией с резервом. Там расположится зеленый парк и благоустроенная площадь.