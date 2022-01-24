Проект нового образовательного центра «Летово» отметили на международном конкурсе

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Разработанный голландскими и российскими специалистами архитектурный проект современного образовательного комплекса «Летово» в Москве стал победителем на международном конкурсе, который организовали компании Level Group и Citymakers. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в понедельник, 24 января.

Он отметил, что основа концепции здания — идея «непрерывного образовательного ландшафта». Так, каждый элемент будущего центра будет способность обучению и взаимодействию воспитанников. Всего здесь будет представлено пять компактных модулей: два образовательных, культурный, спортивный и центральный. Их соединит коридор. Детский сад возведут по такому же принципу, однако, в нем расположится три блока.

— Чем больше интересных, разнообразных школ в городе, тем лучше. Создание объектов образования как мест, куда родители сдают детей, хотя им самим не очень хочется, — образ, пришедший из советских типовых школ. А разные, узнаваемые, со своей идентичностью и способные меняться в процессе жизни объекты — это очень интересная тема, актуальная для будущего младшего и среднего образования. Школа «Летово» основана на таких принципах — и уже построенная, и теперь еще одна. Очень радует, что подход основателя не меняется, и каждый раз выбираются яркие качественные проекты, — заявил специалист.

Кузнецов добавил, что классы школы оборудуют современной мобильной мебелью. Ученики и педагоги смогут менять расположение стульев и парт при необходимости.

Прилегающие территории выполнят по принципу «мастерские непредсказуемости» — свободно организованное пространство. Территорию комплекса оградят «обитаемым фасадом». Здесь поятся амфитеатры, уличные кабинеты для занятий, зоны для выставок и творчества.

Ранее стало известно, что специалисты планируют построить две общеобразовательные школы и три детских сада в составе жилого комплекса «Life-Варшавская» на юге Москвы.