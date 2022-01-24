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Рафик Загрутдинов: Учебный корпус появится в районе Тропарево-Никулино в 2023 году

Полина Долганова

Город
Рафик Загрутдинов: Учебный корпус появится в районе Тропарево-Никулино в 2023 году
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
улица Академика Анохина, владение 40, корпус 2. Карта всех событий

Учебный корпус, рассчитанный на 350 мест, возведут в районе Тропарево-Никулино в 2023 году. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, сейчас специалисты ведут на участке подготовительные работы по возведению объекта.

Здание появится по адресу улица Академика Анохина, владение 40, корпус 2.

На первом этаже корпуса организуют медицинский блок, столовую и зал на 214 мест.

Второй этаж выделят под библиотечный центр с зонами для занятий, учебный кабинет для освоения программирования, кружок по шахматам и кабинет естественных наук.

Третий этаж будет состоять из кабинетов иностранного языка, академического лабораторного комплекса, а также из классов для занятий физикой, химией и другими предметами.

До этого Загрутдинов сообщил, что в Москве в 2023 году появится новый учебный корпус. Его построят во владении 1а на улице Правды. По его словам, корпус рассчитан на 200 школьных и 200 дошкольных мест. Застройщиком выступает АНО «РСИ».

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