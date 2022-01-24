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Вирусолог назвала главные способы защиты от гриппа

Анна Михалюк

Общество
Вирусолог назвала главные способы защиты от гриппа
Фото: depositphotos

Руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа НИИ вирусологии, профессор Елена Бурцева рассказала, как защитить себя от гриппа в сезон простуд.

Она отметила, что существует много факторов, которые могут способствовать риску инфицирования и тяжелому течению инфекции гриппа. Первый фактор защиты — это ношение масок.

— Есть много споров, но исследования показали, что это эффективнее социального дистанцирования. Ее нужно носить не более двух часов, чтобы она была эффективной, — объяснила врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

Второе, что может защитить человека от вирусов на первом этапе – интерфероны, то есть, белки, которые обладают рядом свойств, в том числе иммуномоделирующим и противовирусным.

— Если мы видим достаточное количество интерферонов в дыхательных путях, то человек будет стойким к вирусам. Курение, сухой воздух и недостаток сна влияют на снижение естественных интерферонов. Восполнить их можно при помощи назальных спреев, такая рекомендация существует, — сказала вирусолог.

Ученая-иммунолог Дарья Карташева-Эберц рассказал о том, насколько эффективны оксолиновая мазь и чеснок в борьбе с ОРВИ, гриппом и другими вирусами.

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