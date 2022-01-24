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Специалисты сдадут магистраль к станции Остафьево МЦД в Новой Москве до конца лета

Виктория Сикерина

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Специалисты сдадут магистраль к станции Остафьево МЦД в Новой Москве до конца лета
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Остафьево Карта всех событий

Магистраль к платформе станции Остафьево второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) в ТиНАО столицы планируется ввести в эксплуатацию до конца лета текущего года. Об этом сообщил руководитель городского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в понедельник, 24 января.

Он отметил, что автодорога соединит центр Щербинки с остановочным пунктом.

— Дорога позволит улучшить для жителей Щербинки транспортную доступность пригородных станций МЦД Курско-рижского направления, в частности новой платформы Остафьево, а также значительно сократить время выезда из городских районов на Варшавское шоссе и на создаваемое сегодня перпендикулярное направление в сторону Троицка, — заявил глава ведомства.

В рамках строительства магистрали специалисты также отремонтируют улицы Новостроевскую и Заводскую в Щербинке, а также продлят трассу Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево.

Протяженность новой автодороги составит 3,5 километра. Здесь предусмотрены тротуары, современная система освещения и шумозащитные экраны, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что, согласно проекту развития территории, прилегающей к МЦД-1 Одинцово — Лобня и участка от железнодорожной станции Рабочий поселок до станции метро «Славянский бульвар», первый Московский центральный диаметр (МЦД-1) будет связан сразу с тремя линиями метро, включая Большую кольцевую линию (БКЛ).

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