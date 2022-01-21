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Станцию МЦД-1 Кунцевская интегрируют с тремя линиями метро

Михаил Алимов

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Станцию МЦД-1 Кунцевская интегрируют с тремя линиями метро
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, метро Кунцевская Карта всех событий

Согласно проекту развития территории, прилегающей к МЦД-1 Одинцово — Лобня и участка от железнодорожной станции Рабочий поселок до станции метро «Славянский бульвар», первый Московский центральный диаметр (МЦД-1) будет связан сразу с тремя линиями метро, включая Большую кольцевую линию (БКЛ). Об этом в пятницу, 21 января, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Помимо БКЛ, на транспортно-пересадочном узле (ТПУ) можно будет пересесть на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии метро.

— Станция Кунцевская свяжет три линии метро, включая БКЛ. Для обеспечения удобной и безопасной пересадки горожан, станцию МЦД-1 Кунцевская соединят с одноименной станцией метро при помощи крытого пешеходного перехода. Благодаря транспортно-пересадочному узлу Кунцевская горожане смогут совершать комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой, не выходя на улицу, — рассказала Княжевская.

Для удобного подхода к станции необходима перепланировка квартала, потому что она находится в жилом районе. Проект затронет улицу Ивана Франко на участке от Житомирской улицы до Герасима Курина и от Рублевского шоссе до проектируемого участка улицы Ивана Франко. Изменения коснутся улицы Алексея Свиридова и улицы Тарутинской. Там появятся дополнительные остановочные пункты и расширение проезжей части.

От станций МЦД-1 Кунцевская и Славянский бульвар до остановок соорудят навесы, благодаря которым пассажиры с комфортом доберутся до наземного транспорта. Вдоль улицы Алексея Свиридова оборудованы 250 квадратных метров парковок, также с северной стороны от станции Славянский бульвар — их площадь примерно 1375 квадратных метров.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о планах столицы в области транспорта. По его словам, в 2022 году замкнется Большая кольцевая линия метро, в конце 2023 года — в 2024 году в Москве будет работать самое большое метрокольцо в мире.

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