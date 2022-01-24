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Систему мониторинга усталости водителей такси запустили в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Систему мониторинга усталости водителей такси запустили в Подмосковье
Фото: Pexels

Тестовая система мониторинга усталости водителей такси появилась в Московской области, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Новая система должна повысить безопасность поездок. В ее рамках две видеокамеры в салоне будут отслеживать состояние водителя и ситуацию на дороге. Сообщается, что пассажиры не будут попадать в поле зрения камер.

Система на базе компьютерного зрения отслеживает уровень усталости водителя, использование ремня безопасности, курение в салоне, разговоры по телефону, а также отвлечение от вождения.

Кроме того, система проведет анализ манеры вождения и будет предупреждать об опасных сближениях и маневрах во время движения автомобиля при помощи специального звукового сигнала.

Ранее стало известно, что программа запуска беспилотного такси в столице вышла на финальную стадию согласования. В ведомстве отметили, что специалисты планируют внедрить беспилотные автомобили в районе города Ясенево. Специалисты в настоящее время занимаются доработкой программы экспериментального правового режима.

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