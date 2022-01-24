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«Ни о чем не договоримся»: Косачев высказался о налаживании отношений между Россией и Украиной

Василий Плиткин

В мире
«Ни о чем не договоримся»: Косачев высказался о налаживании отношений между Россией и Украиной
Фото: Пресс-служба Совфеда

О налаживании дружеских связей между Москвой и Киевом можно будет говорить только после того, как на Украине сменится власть, заявил заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев.

— Нормализации отношений с Украиной не будет, пока там у власти находится нынешняя политическая сила. В 2014 году там произошел захват власти определенной политической силой со своим видением будущего Украины — с моноэтническим государством, страной, где голодомор был геноцидом, а Бандера был героем. С этой властью мы никогда ни о чем не договоримся, — заявил Косачев в интервью RT.

Заместитель председателя Совфеда уверен в том, что США не рассматривают Украину как суверенное государство и готовы использовать ее в собственных интересах, а нынешний расклад политических сил в Киеве выгоден Америке. По мнению Косачева, США намеренно портят отношения России с соседними странами.

Константин Косачев считает, что Штаты хотят расширить границы своего влияния и наиболее эффективным для этого способом они считают расширение состава НАТО.

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