Косачев заявил о неготовности США обсуждать идею о запрете на вход новых стран в НАТО

Фото: Пресс-служба Совфеда

Соединенные Штаты не готовы обсуждать предложение России о запрете на вхождение в состав НАТО новых стран, но и воевать за такую цель в Вашингтоне не планируют. Такое мнение выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По его словам, Штаты хотят расширить границы своего влияния и наиболее эффективным для этого способом они считают расширение состава НАТО.

Косачев добавил, что эта стратегия Вашингтона вряд ли изменится при каких-либо обстоятельствах.

— Потому что это и есть путь Америки к однополярному миру. И данная цель не снимается Штатами с повестки дня. Но, преследуя ее, американцы не готовы за такую цель воевать, они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками, — сказал представитель Совфеда.

Он также добавил, что переговоры по стратегической безопасности между РФ и США, которые прошли в Женеве, имеют свои результаты, передает «Парламентская газета».

10 января российско-американские переговоры о гарантиях безопасности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Венди Шерман.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.