РПЦ наберет на курсы добровольцев для помощи пациентам в «красных зонах» Москвы

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Русская православная церковь набирает на курсы волонтеров для помощи пациентам с COVID-19 в «красных зонах» столичных больниц. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе РПЦ.

Уточняется, что набор объявлен в связи с распространением в городе штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

— Я прошу всех, кто неравнодушен к страданию других, помочь в это трудное для всех нас время, — заявил председатель Синодального отдела по благотворительности и руководитель православной службы «Милосердие» епископ Пантелеимон, чьи слова приводит агентство городских новостей «Москва».

Накануне стало известно, что все массовые мероприятия в московских приходах и монастырях было рекомендовано перевести в онлайн-режим на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказал председатель информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александр Волков. По его словам, в храмах столицы также усилили контроль за соблюдением санитарных мер.