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Переселение жителей 40 домов по реновации проходит на севере Москвы

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Переселение жителей 40 домов по реновации проходит на севере Москвы
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Жители 40 домов по программе реновации жилищного фонда на севере столицы в настоящий момент уже завершили переселение или находятся на стадии переезда в новостройки. Об этом сообщил глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин в понедельник, 24 января.

Он отметил, что проект осуществляется в семи районах округа.

— На территории округа переселение ведется или завершено в Бескудниковском районе, Дмитровском, Западном Дегунине, Войковском, Головинском, Тимирязевском и Молжаниновском. Из более чем 3,6 тысячи семей — участников программы свыше трех тысяч уже выбрали новое жилье, — заявил руководитель ведомства.

Всего на севере города в программу реновации включены 514 многоэтажек, в которых проживают порядка 109 тысяч москвичей. Для переселения горожан власти столицы подобрали 66 стартовых площадок.

— Для нужд программы реновации в САО проектируется и строится 45 домов, 23 новостройки введены в эксплуатацию, из которых 21 объект передан под заселение, — добавил он.

Ранее Сергей Левкин рассказал, что более тысячи жителей столичного района Очаково-Матвеевское во втором квартале 2022 года получат равнозначные квартиры по программе реновации жилья.

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