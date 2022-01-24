Американский врач назвала два портящих зрение продукта

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Хлеб и макароны оказывают самое негативное воздействие на состояние зрения. Об этом рассказала американский окулист Уитни Селтман.

По ее словам, сбалансированное питание оказывает большое влияние на работу сердца и сосудистой системы, которые в свою очередь влияют на человеческое зрение.

По мнению врача, углеводы в булках и макаронах повышают уровень сахара в крови, что приводит к риску ускорения возрастной дегенерации в сетчатке глаза.

Чтобы избежать таких последствий, специалист рекомендует заменить хлеб и макароны на продукты из цельнозерновых сортов. Она также посоветовала ограничить потребление обработанного мяса, так как оно может привести к слепоте за счет высокого содержания натрия, передает Пятый канал.

До этого диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина рассказала, с какими витаминными препаратами необходимо быть особенно осторожными и почему.

Она отметила, что, помимо поливитаминных комплексов, в аптеках можно приобрести моновитаминные препараты. Но у подобных средств бывают противопоказания, и правильно определить их дозировку может только врач.