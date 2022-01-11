Нутрициолог перечислила витамины, которые опасно принимать без назначения врача

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Диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина рассказала, с какими витаминными препаратами необходимо быть особенно осторожными и почему.

Она отметила, что помимо поливитаминных комплексов в аптеках можно приобрести моновитаминные препараты. Но у подобных средств бывают противопоказания, и правильно определить их дозировку может только врач.

— Витамины мы пьем только по назначению врача и не занимаемся самолечением. Доктор назначит анализ крови, который покажет, действительно ли вам нужны те или иные витамины. Неправильные дозировки могут привести к избытку вещества в организме и навредить ему. Например, привести к таким побочным явлениям, как аллергия, тошнота или расстройства желудочно-кишечного тракта, — предупредила специалист.

Она также подчеркнула, что важно знать, какие витамины можно принимать одновременно, а какие нельзя. Существуют таблицы совместимости витаминов, но разобраться в них неспециалисту трудно. Матыскина объяснила, как решить эту проблему.

— Если идти по пути наименьшего сопротивления, то есть не смотреть ни в какие таблицы и не загружать себя лишней информацией, то проще всего витамины просто разделять, то есть что-то вы выпили утром, что-то днем и что-то вечером. Кроме того, если вы хотите в зимний период скорректировать свое здоровье с точки зрения авитаминоза, то можно использовать поливитаминные комплексы, которые специально разработаны с учетом совместимости того или иного витамина и их дозировки, — пояснила нутрициолог в беседе с радио Sputnik.

Специалист рассказала, что запивать витамины следует только обычной водой. Если же ее нет рядом, то можно вообще не запивать препараты.

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