Мишустин разрешил фонду «Круг добра» закупать лекарства сразу после их регистрации в РФ

Фото: Правительство РФ

Фонд «Круг добра» получил возможность закупать лекарства сразу после их регистрации в РФ. В том числе и дорогостоящий препарат для лечения спинально-мышечной атрофии под названием «Золгенсма». Соответствующее постановление в понедельник, 24 января, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Мы начнем с темы поддержки детей с тяжелыми заболеваниями. Правительство продолжает совершенствовать систему обеспечения их необходимыми лекарствами. Подписано постановление, которое позволит созданному по инициативе президента фонду «Круг добра» закупать препараты сразу же после их регистрации в России, еще до того, как они поступят на рынок, — передает его слова ТАСС.

В декабре Минздрав России зарегистрировал швейцарский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма». Лицензия выдана на пять лет, она истечет в 2026 году. Стоимость одного укола этого препарата — примерно 121 миллион рублей.

При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, из-за чего ребенок может потерять способность двигаться и даже дышать. В России уже было зарегистрировано два препарата для лечения спинальной атрофии — «Нусинерсен» («Спинраза») и «Рисдиплам». Одна инъекция «Спинразы» стоит около девяти миллионов рублей.