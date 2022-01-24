Часть пенсионеров Подмосковья получат прибавку к выплатам

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Власти Московской области окажут поддержку наиболее уязвимым жителям региона, в том числе гражданам пенсионного возраста. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Поддержка в первую очередь коснется людей с небольшими доходами. Особого внимания требуют одинокие люди старше 65 лет, у которых нет возможности трудоустроиться, передает «360».

Он сообщил, что гражданам пенсионного возраста, которые живут в Московской области больше десяти лет и получают небольшую пенсию, будут назначать доплату.

— Мы с января предусмотрели ресурсы для старшего поколения 65+. У тех, кто живет более 10 лет на территории Московской области, одиноко проживающих, минимальная пенсия будет 17 тысяч рублей, — подчеркнул Воробьев.

Доплата начнет действовать с января.

Ранее Пенсионный фонд рассказал, как женщине досрочно выйти на пенсию. Так, если женщина воспитывает четверых детей, то при наличии пятнадцатилетнего страхового стажа она может выйти на пенсию в 56 лет. В 57 лет на пенсию имеет право выйти мама троих детей.