Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Часть пенсионеров Подмосковья получат прибавку к выплатам

Ирина Игнатенко

Общество
Часть пенсионеров Подмосковья получат прибавку к выплатам
Фото: depositphotos

Власти Московской области окажут поддержку наиболее уязвимым жителям региона, в том числе гражданам пенсионного возраста. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Поддержка в первую очередь коснется людей с небольшими доходами. Особого внимания требуют одинокие люди старше 65 лет, у которых нет возможности трудоустроиться, передает «360».

Он сообщил, что гражданам пенсионного возраста, которые живут в Московской области больше десяти лет и получают небольшую пенсию, будут назначать доплату.

— Мы с января предусмотрели ресурсы для старшего поколения 65+. У тех, кто живет более 10 лет на территории Московской области, одиноко проживающих, минимальная пенсия будет 17 тысяч рублей, — подчеркнул Воробьев.

Доплата начнет действовать с января.

Ранее Пенсионный фонд рассказал, как женщине досрочно выйти на пенсию. Так, если женщина воспитывает четверых детей, то при наличии пятнадцатилетнего страхового стажа она может выйти на пенсию в 56 лет. В 57 лет на пенсию имеет право выйти мама троих детей.

Читайте также:
Подмосковье Пенсионеры Андрей Воробьев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Все мнения
О проекте