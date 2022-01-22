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«В 50 лет»: Пенсионный фонд рассказал, как женщине досрочно выйти на пенсию

Георгий Соланович

Общество
«В 50 лет»: Пенсионный фонд рассказал, как женщине досрочно выйти на пенсию
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

При страховом стаже 15 лет многодетные женщины могут выйти на пенсию досрочно. Об этом в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» сообщил Пенсионный фонд России (ПФР).

Минимальный возраст выхода на пенсию для женщины — 50 лет. При этом женщина должна воспитывать не менее пяти детей, уточнили в ПФР.

Если же женщина воспитывает четверых детей, то при наличии пятнадцатилетнего страхового стажа она может выйти на пенсию в 56 лет. В 57 лет на пенсию имеет право выйти мама троих детей.

20 января Государственная дума в третьем и последнем чтении приняла поправку об индексации пенсий в России на 8,6 процента с 1 января текущего года. Документ был включен в проект повестки заседания Совета Федерации, которое состоится 26 января.

12 января зампредседателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что размер средней пенсии в России после индексации может вырасти на 1400 рублей. Она также напомнила, что до начала 2022 года средняя пенсия по стране составляла чуть более 16 тысяч рублей.

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