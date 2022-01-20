Госдума окончательно приняла поправку об индексации пенсий на 8,6 процента

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума в третьем и последнем чтении приняла поправку об индексации пенсий в России на 8,6 процента с 1 января текущего года. Соответствующее решение в четверг, 20 января, депутаты приняли единогласно.

Документ был включен в проект повестки заседания Совета Федерации, которое состоится 26 января.

Данную поправку правительство внесло в уже принятый в первом чтении законопроект о соцпенсии для представителей малочисленных северных народов, передает РИА Новости.

Накануне зампредседателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что размер средней пенсии в РФ после индексации может вырасти на 1400 рублей. Она также напомнила, что до начала 2022 года средняя пенсия по стране составляла чуть более 16 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин в среду, 12 января, выступил с предложением проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — на 8,6 процента. По его словам, принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.