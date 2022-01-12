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Сенатор сообщил, что средняя пенсия после индексации вырастет на 1400 рублей

Полина Долганова

Общество
Сенатор сообщил, что средняя пенсия после индексации вырастет на 1400 рублей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Размер средней пенсии в России в результате индексации может вырасти на 1400 рублей. Об этом в среду, 12 января, рассказала заместитель председателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

Она отметила, что до начала 2022 года средняя пенсия по стране составляла чуть более 16 тысяч рублей.

— Таким образом, после индексации на 8,6 процента она должна вырасти на сумму около 1400 рублей, — цитирует сенатора РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в среду, 12 января, выступил с предложением проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — на 8,6 процента.

С 1 января 2022 года пенсии россиян стали выше. Индексация выплат неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца составила 5,9 процента. Об этом «ВМ» недавно напомнила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Также она подчеркнула, что индексация пенсии означает рост стоимости 1 ИПК для расчета уровня страховой пенсии до 104,69 рубля. Теперь фиксированная выплата составит 6401 рубль.

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