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Управление Росреестра по столице приняло почти 664 тысячи заявлений в онлайн-формате

Виктория Сикерина

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Управление Росреестра по столице приняло почти 664 тысячи заявлений в онлайн-формате
Фото: Pexels

Специалисты столичного Управления Росреестра приняли 663 759 заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет в электронном формате за 2021 год. Этот показатель на 43,9 процента опередил уровень 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе московского ведомства в понедельник, 24 января.

Так, например, за декабрь минувшего года москвичи подали почти 77 тысяч онлайн-документов, что более чем на 38 процентов превзошло показатель ноября.

— Перевод услуг в электронный вид, повышение качества, удобства и доступности сервисов ведомства для граждан — одна из ключевых задач, реализацией которой занимается Росреестр. За последние годы в этом направлении проделана большая работа. В годовом выражении нами также зафиксирован рекорд: по сравнению с 2020 годом показатель увеличился в 1,4 раза, а по отношению к 2019 более чем в два раза, — отметил руководитель Управления Росреестра по городу Игорь Майданов.

Накануне сообщалось, что владельцы земель и недвижимости подтвердили свои права более чем на две тысячи объектов в Новой Москве за 2021 год.

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