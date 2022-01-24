Процедуру подтверждения карты «Стрелка» для учащихся школ и вузов упростили

карта «Стрелка»

Школьники и студенты смогут в упрощенном порядке подтверждать транспортную карту «Стрелка». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в понедельник, 24 января.

Для процедуры подтверждения необходимо сперва ввести номер СНИЛС на региональном портале государственных услуг. Затем система автоматически внесет все необходимые сведения.

— Ранее для подтверждения «Стрелки» школьников и студентов нужно было вносить номер старой карты и все остальные данные, — отметили в ведомстве.

При этом карту, как и до этого, будут предоставлять в течение шести рабочих дней. О готовности проездного билета получатели получат уведомление, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что держатели банковской карты «Мир» сэкономили более 20,6 миллиона рублей при пополнении лицевого счета «Москвенок» из-за введенной с 1 сентября 2021 года пятипроцентной скидки. Действие акции продолжится до 31 августа 2022 года. . Без комиссии также можно будет оплачивать детский сад, кружки и секции в категориях «Культурно-досуговые учреждения», «Библиотеки», «Детское творчество», «Спорт», «Образование» на портале mos.ru. Также за творческую деятельность можно платить через приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».