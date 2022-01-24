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Швеция не намерена подавать заявку на вступление в НАТО

Михаил Алимов

В мире
Швеция не намерена подавать заявку на вступление в НАТО
Фото: Pixabay

Швеция в ближайшее время не намерена подавать заявку на вступление в НАТО. Об этом в понедельник, 24 января, заявила глава шведского МИД Анн Линде.

— На самом деле у нас сейчас нет намерения подавать заявку на членство в НАТО <...> Этот вопрос сейчас не рассматривается, — передает ее слова ТАСС.

Линде тесно сотрудничает со своим финским коллегой Пеккой Хаависто. Она отметила, что Финляндия также не намерена присоединяться к альянсу.

До этого сообщалось, что дети в Швеции стали часто обращаться к специалистам с жалобами на страх перед войной с Россией. Причиной стали видеоролики в TikTok с сообщениями о якобы российском вторжении. В социальной сети опубликованы ролики с призывами запасаться едой и теплой одеждой, видео подписано фразами: «Вот планы России после вторжения»; «Грядет война»; «Россия будет бомбить Швецию».

По словам соцработника Марие Ангселль, шведские дети встревожены после соответствующего контента в TikTok. При этом отмечается, что алгоритмы соцсети предлагают пользователю видео именно той тематики, по которой он много раз смотрел ранее.

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