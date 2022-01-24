Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году

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Пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, но для этого необходимы комплексные меры по борьбе с болезнью. Об этом в понедельник, 24 января, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

— Если страны полноценно используют все эти стратегии и инструменты, мы сможем завершить острую фазу пандемии в этом году. Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что для завершения пандемии вакцинированы должны быть не менее 70 процентов жителей каждой страны. Необходимо уделить особое внимание при вакцинации группам людей, подверженных особому риску, а также внедрять новейшие методики лечения COVID-19 и постоянно мониторить динамику его распространения. Системы здравоохранения стран должны оперативно реагировать на изменения, происходящие с вирусом.

Гебрейесус отметил, что следует извлекать уроки из пандемии уже сейчас, а не ждать ее окончания.

До этого он заявил, что после распространения штамма коронавирусной инфекции «омикрон» в мире могут появиться новые варианты вируса. Глава ВОЗ добавил, что в ситуации с новыми вариантами COVID-19 особую важность имеет процесс отслеживания и оценки эпидемической обстановки.