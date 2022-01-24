Политологи объяснили, почему эвакуация американских дипломатов с Украины — это провокация

Фото: Whitehouse

Политолог Леонид Савин назвал прямой провокацией эвакуацию американских дипломатов с Украины под предлогом «угрозы нападения России».

Эксперт отметил, что подобные действия применяются для оказания дополнительного давления на Россию, а также, чтобы усилить кризис на Украине.

Политолог напомнил, что в 2014 году, когда на улицах страны происходили боевые действия, никаких эвакуаций дипломатов не проводилось, хотя угроз для жизни было значительно больше.

— Сейчас же ничего такого нет, эвакуация дипломатов явно делается намеренно, такие заявления специально распространяются для того, чтобы вызвать давление на Россию и наших партнеров, — отметил он в комментарии Life.ru.

В свою очередь заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в комментарии НСН добавил, что США продолжают искать аргументы для размещения военных сил на Украине.

По его словам, подобные меры сложно назвать эвакуацией в дипломатическом порядке, ситуация больше напоминает пропагандистскую информационную кампанию. Подобными действиями США создают условия для продвижения инфраструктуры НАТО дальше на восток.

Накануне Американское посольство в Киеве запросило у Госдепа разрешение на выезд с Украины всех представителей неосновного персонала и их семей.