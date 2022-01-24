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В столице началась школьная зимняя спортивная олимпиада в честь ОИ-2022 в Пекине

Виктория Сикерина

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В столице началась школьная зимняя спортивная олимпиада в честь ОИ-2022 в Пекине
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Зимняя спортивная олимпиада для школьников стартовала в Москве в честь грядущих Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента образования и науки.

В ведомстве отметили, что организатором мероприятия выступил центр «Патриот.Спорт». Стать участниками соревнований могут спортивные клубы московских школ и средних учебных заведений.

— Программа олимпиады включает соревнования по футболу, волейболу, тэг-регби и хоккею в зимнем формате — на снегу, а также керлинг, зимние веселые старты, ледовое шоу, двоеборье и творческий конкурс, — заявили в пресс-службе.

В рамках олимпиады необходимо до 18 марта провести не менее четырех состязаний. Итоги станут известны 25 марта, пишет агентство городских новостей «Москва».

19 ноября в Москве подвели итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады. В текущем году участие в нем приняли свыше 515 тысяч человек. Дипломов победителей и призеров удостоились почти 300 тысяч учеников. Всего Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам — от астрономии до французского языка.

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