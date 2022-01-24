В ДНР предупредили о готовящемся наступлении украинских силовиков

Фото: president.gov.ua

Солдаты ВСУ готовят наступление в Донбасс, на пограничной территории идет усиление их штурмовых групп. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

— Нами зафиксировано проведение в украинских вооруженных формированиях, находящихся в зоне так называемой операции объединенных сил, мероприятий по подготовке к наступлению, — передает сообщение РИА Новости.

Подразделения первой танковой бригады, танковые батальоны 53-й и 54-й механизированных бригад и 58-я отдельная мотопехотная бригада приостановили отпуска для военнослужащих. Также их командиров обязали находиться в местах временной дислокации соединений, из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков. В формирования прибыли комиссии из штабов, проверяют уровень оснащенности частей.

По словам представителей ДНР, в городе Авдеевке 40 силовиков Украины намерены провести провокацию. Они служат в третьем специальном полку специального назначения и прошли обучение под руководством инструкторов из Великобритании в 142-м учебно-тренировочном центре ССО.

Также в этот район перебросили еще несколько военных частей, в том числе способных пройти минные заграждения.

— Акты украинской агрессии против Донецкой и Луганской народных республик не останутся без соответствующей реакции. Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться, — резюмировали в ведомстве.

До этого глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина ведет подготовку диверсантов для нападения на населенные пункты Донбасса. По его словам, Украина подготовила несколько диверсионных групп при помощи иностранных специалистов, цель которых сейчас — это населенные пункты, находящиеся вдоль линии соприкосновения, включая и Горловку, и Донецк, и Докучаевск.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.