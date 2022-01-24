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Сергей Собянин: Строительство ЮВХ в Москве выполнено на 40 процентов

Полина Долганова

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Сергей Собянин: Строительство ЮВХ в Москве выполнено на 40 процентов
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Строительная готовность Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве оценивается более чем на 40 процентов. Слияние крупнейших магистралей в столице позволит создать новую реальность в сфере транспорта. Об этом в понедельник, 24 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Своим мнением относительно объекта он поделился в ходе осмотра строящегося участка ЮВХ от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

По его словам, данный участок отличается небольшой протяженностью и выдающейся сложностью в плане строительства.

— Здесь на маленьком участке 14 эстакад и путепроводов соединяются сразу несколько магистралей: Волгоградский и Рязанский проспекты, ТТК, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды, — отметил глава города.

Мэр подытожил, что значительную часть новой столичной магистрали планируется открыть в 2023 году. Дорога интегрируется в Северо-Восточную хорду, создав тем самым уникальный московский скоростной диаметр, передает РИА Новости.

14 января стало известно, что первый участок Южной рокады в Москве завершен на 40 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса. На участке от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка возводят крупную транспортную развязку, которая соединит Южную рокаду с Юго-Восточной хордой (ЮВХ), а также переустраивают кабельные высоковольтные линии.

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