Протоиерей пояснил решение РПЦ о переносе массовых мероприятий в онлайн-формат
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское Ногинского округа, протоиерей Игорь Гагарин объяснил, что решение РПЦ о переносе всех массовых мероприятий в онлайн-формат является необходимым в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Подобные ограничения необходимы для сохранения жизни и здоровья граждан.
— Я, как и все священники, отлично понимаю, что такие решения принимаются с большим трудом не от хорошей жизни, но ситуация такая. Мы должны прежде всего заботиться о людях, об их здоровье и безопасности, и, если приходится прибегать к таким мерам, значит это действительно необходимо, — отметил он в комментарии «Радио 1».
Он добавил, что в настоящее время необходимо сделать все возможное, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, и призвал граждан с пониманием отнестись к подобным ограничениям.
Он также добавил, что данное распоряжение не затрагивает богослужения.
24 января стало известно, что РПЦ переведет в онлайн все массовые мероприятия в столичных церквях. В храмах столицы также усилили контроль за соблюдением санитарных мер.