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Протоиерей пояснил решение РПЦ о переносе массовых мероприятий в онлайн-формат

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Протоиерей пояснил решение РПЦ о переносе массовых мероприятий в онлайн-формат
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское Ногинского округа, протоиерей Игорь Гагарин объяснил, что решение РПЦ о переносе всех массовых мероприятий в онлайн-формат является необходимым в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Подобные ограничения необходимы для сохранения жизни и здоровья граждан.

— Я, как и все священники, отлично понимаю, что такие решения принимаются с большим трудом не от хорошей жизни, но ситуация такая. Мы должны прежде всего заботиться о людях, об их здоровье и безопасности, и, если приходится прибегать к таким мерам, значит это действительно необходимо, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что в настоящее время необходимо сделать все возможное, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, и призвал граждан с пониманием отнестись к подобным ограничениям.

Он также добавил, что данное распоряжение не затрагивает богослужения.

24 января стало известно, что РПЦ переведет в онлайн все массовые мероприятия в столичных церквях. В храмах столицы также усилили контроль за соблюдением санитарных мер.

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