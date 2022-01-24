Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Детский сад на 200 воспитанников в Новой Москве сдадут в 2022 году

Виктория Сикерина

Город
Детский сад на 200 воспитанников в Новой Москве сдадут в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, поселение Сосенское, деревня Столбово Карта всех событий

Детский сад на 200 воспитанников в жилом комплексе «Южное Бунино» в ТиНАО столицы планируют ввести в эксплуатацию в текущем году. Об этом сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в понедельник, 24 января.

Он отметил, что объект возведут в районе деревни Столбово поселения Сосенского. Общая его площадь составит свыше 2,6 тысячи квадратных метров.

Специалисты оборудуют в детском саду методические кабинеты, залы для музыкальных занятий и утренников, игровые комнаты, помещения для физкультуры, кружковую и медицинский блок. Помимо этого будут благоустроены прилегающие территории. Здесь появятся игровые и спортивные площадки.

Жидкин добавил, что городские власти комплексно развивают территории Новой Москвы, а особенное внимание уделяют социальной инфраструктуре. Все проекты разрабатываются индивидуально, а значит, соответствуют принятым требованиям безопасности, экологии и безбарьерной среды, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что специалисты возведут детский сад на 100 мест в районе Головинский на севере Москвы.

Читайте также:
Строительство ТиНАО Детские сады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Все мнения
О проекте