Детский сад на 200 воспитанников в Новой Москве сдадут в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, поселение Сосенское, деревня Столбово Карта всех событий

Детский сад на 200 воспитанников в жилом комплексе «Южное Бунино» в ТиНАО столицы планируют ввести в эксплуатацию в текущем году. Об этом сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в понедельник, 24 января.

Он отметил, что объект возведут в районе деревни Столбово поселения Сосенского. Общая его площадь составит свыше 2,6 тысячи квадратных метров.

Специалисты оборудуют в детском саду методические кабинеты, залы для музыкальных занятий и утренников, игровые комнаты, помещения для физкультуры, кружковую и медицинский блок. Помимо этого будут благоустроены прилегающие территории. Здесь появятся игровые и спортивные площадки.

Жидкин добавил, что городские власти комплексно развивают территории Новой Москвы, а особенное внимание уделяют социальной инфраструктуре. Все проекты разрабатываются индивидуально, а значит, соответствуют принятым требованиям безопасности, экологии и безбарьерной среды, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что специалисты возведут детский сад на 100 мест в районе Головинский на севере Москвы.