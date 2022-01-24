Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ЕС выделит Украине 1,2 миллиарда евро в качестве помощи

Михаил Алимов

В мире
ЕС выделит Украине 1,2 миллиарда евро в качестве помощи
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Европейский союз (ЕС) намерен выделить Украине 1,2 миллиарда евро в качестве помощи. Также Европа готовит новую программу макроэкономической помощи Украине. Об этом в понедельник, 24 января, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Сегодня я объявляю новый пакет помощи в форме чрезвычайных займов и грантов. Прежде всего, Еврокомиссия предлагает новый пакет макрофинансовой помощи в 1,2 миллиарда евро. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить финансовые потребности из-за конфликта. Мы рассчитываем, что Совет и Европарламент как можно скорее утвердят этот пакет, — передает ее слова ТАСС.

19 января верховный представитель Евросоюза по политике безопасности Жозеп Боррель, госсекретарь США Энтони Блинкен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель ОБСЕ Збигнев Рау обсудили российские предложения по обеспечению безопасности в Европе и ситуацию на Украине. Переговоры состоялись после консультаций с партерами, в том числе и с Украиной, и в преддверии переговоров Москвы и Вашингтона.

Читайте также:
Украина помощь Евросоюз
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Все мнения
О проекте