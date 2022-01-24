ЕС выделит Украине 1,2 миллиарда евро в качестве помощи

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Европейский союз (ЕС) намерен выделить Украине 1,2 миллиарда евро в качестве помощи. Также Европа готовит новую программу макроэкономической помощи Украине. Об этом в понедельник, 24 января, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Сегодня я объявляю новый пакет помощи в форме чрезвычайных займов и грантов. Прежде всего, Еврокомиссия предлагает новый пакет макрофинансовой помощи в 1,2 миллиарда евро. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить финансовые потребности из-за конфликта. Мы рассчитываем, что Совет и Европарламент как можно скорее утвердят этот пакет, — передает ее слова ТАСС.

19 января верховный представитель Евросоюза по политике безопасности Жозеп Боррель, госсекретарь США Энтони Блинкен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель ОБСЕ Збигнев Рау обсудили российские предложения по обеспечению безопасности в Европе и ситуацию на Украине. Переговоры состоялись после консультаций с партерами, в том числе и с Украиной, и в преддверии переговоров Москвы и Вашингтона.