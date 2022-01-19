Боррель, Блинкен и Столтенберг обсудили обеспечение безопасности в ЕС

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Верховный представитель Евросоюза по политике безопасности Жозеп Боррель, госсекретарь США Энтони Блинкен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер и председатель ОБСЕ Збигнев Рау обсудили российские предложения по обеспечению безопасности в Европе и ситуацию на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ЕС.

— Они обсудили наращивание российских сил вокруг Украины, а также продолжающиеся двусторонние и международные дипломатические контакты в связи с попытками России пересмотреть механизмы обеспечения безопасности в Европе, — передает слова пресс-службы РИА Новости.

Переговоры состоялись после консультаций с партерами, в том числе и с Украиной, и в преддверии переговоров Москвы и Вашингтона.

19 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия хочет договориться по вопросам безопасности прежде всего с США. Он также добавил, что участие в этом процессе широкого круга других государств не продуктивно.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности.