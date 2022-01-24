В московском патриархате опровергли новости о переводе мероприятий в храмах в онлайн

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Новости о том, что Русская православная церковь (РПЦ) переводит в онлайн-формат все массовые мероприятия в столичных храмах, не соответствует действительности. Об этом в понедельник, 24 января, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

— Заголовок, который сегодня с утра использовали ряд СМИ, что Церковь «переводит в онлайн все массовые мероприятия в храмах Москвы», искажает действительность, — написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что РПЦ вообще не проводит массовых мероприятий, а службы не могут быть переведены в онлайн формат, о чем неоднократно говорилось с начала пандемии COVID-19.

Накануне председатель информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александр Волков сообщил, что массовые мероприятия в московских приходах и монастырях было рекомендовано перевести в онлайн-режим на фоне распространения коронавирусной инфекции. По его словам, в храмах столицы также усилили контроль за соблюдением санитарных мер.