Ребенок родился на борту самолета, летящего из Москвы в Доминикану

Фото: Официальный аккаунт ПАО «Аэрофлот» в «Инстаграм»

На борту самолета, летевшего из Москвы в Доминикану, родился ребенок. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает «Аэрофлот».

— На нашем рейсе Москва — Пунта-Кана, выполнявшемся 21 января, родился славный мальчик, — говорится в разделе Stories авиакомпании на официальной странице в Instagram.

Сообщается, что благодаря профессиональным и слаженным действиям экипажа роды прошли благополучно.

Фото: @aeroflot

Это уже не первая подобная история: в ноябре 2021 года самолет компании «Аэрофлот», летевший рейсом Санкт-Петербург — Наманган был вынужден совершить экстренную посадку в Нижнем Новгороде, у одной из пассажирок начались схватки во время полета. Экипаж самолета также помог женщине родить.

Два самолета из Москвы не смогли приземлиться в Сочи 18 января из-за сильного ветра, ливня и грозы, о чем сообщил оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика» во вторник.