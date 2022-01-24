Эксперт рассказал, возможен ли полный отказ от пластиковых банковских карт

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Часть россиян пока не готова отказаться от использования пластиковых банковских карт в пользу виртуальных, что замедляет процесс перевода финансовых услуг в онлайн-формат. Такое мнение высказал эксперт по финансам московского отделения «Опоры России» Павел Вешаев.

Эксперт отметил, что число пластиковых карт будет постепенно сокращаться.

— Однако в России такая тенденция замедлится, так как существует определенное количество людей, которые не готовы к онлайн-оплате, — отметил Вешаев в комментарии РИАМО.

Он подчеркнул, что цифровизация в сфере финансовых услуг — это общемировая тенденция. Он добавил, что на ускорение процесса перевода банковских услуг в сферу онлайн оказала большое влияние пандемия.

Эксперт также перечислил плюсы от использования виртуальной банковской карты. По его словам, гораздо удобнее осуществлять оплату при помощи телефона, без пластиковой карты, которую легко можно забыть. Кроме того, государству легче контролировать онлайн-платежи, повышается собираемость налогов.

Ранее управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков сообщил, что в течение пары лет пластиковые кредитные карты перестанут пользоваться популярностью в России.